HIGHLIGHTS | Dybala-Pellegrini incantano, Lukaku torna al gol: Monza-Roma 1-4

Altra prestazione gigante della formazione giallorossa che supera l’ostacolo Monza in trasferta e sorpassa l’Atalanta

Continua il momento magico della Roma di Daniele De Rossi in campionato. Con il successo di questo pomeriggio per 1-4 in casa del Monza, il tecnico giallorosso ha trovato la sesta vittoria su sei partite disputate in campionato dal suo approdo in panchina dopo l’esonero di José Mourinho. Una media punti da zona Champions League e una classifica che inizia a sorridere alla formazione capitolina.

Un match controllato e ben gestito dal primo all’ultimo minuto da parte della Roma, passata in vantaggio dopo il primo quarto d’ora con la rete di Cristante su assist di Dybala. Gol però annullato dopo una lunga revisione al Var, a causa della posizione irregolare dell’argentino al momento del tiro di Angeliño dopo il corner. Vantaggio giallorosso che è comunque arrivato venti minuti più tardi con una giocata da urlo di Lorenzo Pellegrini nello stretto dentro l’area di rigore brianzola ed un super gol che non ha lasciato scampo a Di Gregorio. Roma che ha pure trovato il raddoppio nei minuti finali del primo tempo con la stoccata di Romelu Lukaku su assist di uno scatenato Dybala.

Proprio l’attaccante argentino, sicuramente tra i migliori in campo del match, ha allungato il vantaggio della squadra di De Rossi su quella di Raffaele Palladino al 63′. Calcio di punizione a scavalcare la barriera e traiettoria sul primo palo sulla quale non ha potuto far nulla Di Gregorio. Rete meritata per Dybala, particolarmente ispirato e con una condizione fisica decisamente ritrovata. Monza che a più riprese ha tentato di impensierire la Roma. Se nel primo tempo solo il palo aveva impedito a Djuric di trovare il gol, sotto di tre reti è stato Andrea Carboni a divorare un pallone invitante sotto porta con un colpo di testa impreciso.

Sul finale, prima punita con il rigore la trattenuta di Bondo su Huijsen e rete dagli 11 metri di Paredes. E infine il gol della bandiera di Andrea Carboni con un sinistro clamoroso dalla distanza finito sotto l’incrocio dei pali.

Monza-Roma 1-4, la classifica di Serie A aggiornata

Con questa vittoria la Roma aggancia momentaneamente il quinto posto, sorpassa dunque l’Atalanta e si porta a -1 dal Bologna nella giornata dello scontro diretto tra le due formazioni in lotta per un piazzamento Champions.

Questa la classifica aggiornata dopo la vittoria della Roma sul Monza:

CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Roma* 47, Atalanta 46, Fiorentina 41, Lazio* e Napoli 40, Torino e Monza* 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce e Udinese 24* Frosinone 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana* 14.

*una partita in più