Lazio-Milan non è finita, giocatori furiosi: “Ha vinto l’antisportività”

La partita tra Lazio e Milan si porta dietro strascichi pesanti, polemiche dei calciatori biancocelesti: “Scandalosi”

Il 27esimo turno di Serie A è iniziato subito con grandi polemiche dopo la vittoria del Milan all’Olimpico contro la Lazio: la prestazione di Di Bello è stata bocciata pesantemente da tutti i quotidiani nazionali e anche i giocatori biancocelesti si sono espressi con toni durissimi al riguardo.

È diventata virale la reazione di Alessio Romagnoli, ex di giornata, al fischio finale. Il difensore di Anzio si è rivolto ai tifosi biancocelesti scadendo in maniera piuttosto eloquente le seguenti parole: “Vergognosi, scandalosi”. Un’accusa rivolta non solamente nei confronti del direttore di gara, ma anche ai propri ex compagni di squadra. Romagnoli non è l’unico ad essersi espresso in maniera netta sui giocatori del Milan, anche Luca Pellegrini ha rincarato la dose sui propri social.

Pellegrini sui social attacca il Milan: “Ha vinto l’antisportività”

Non si smonta la montagna di polemiche scaturita dalle decisioni di Marco Di Bello, che hanno condizionato la sfida tra Milan e Lazio e hanno lasciato i biancocelesti in 8. Luca Pellegrini, il primo dei laziali ad essere espulso, ha espresso sui social i propri sentimenti al riguardo.

Sul proprio profilo Instagram, Luca Pellegrini ha pubblicato un messaggio rivolto ai tifosi biancocelesti e ha tirato una pesante frecciata anche nei confronti dei giocatori del Milan: “Chiedo scusa alla squadra e ai nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi sia fermato non è stato sufficiente per l’arbitro”. Ed ecco la stoccata: “Ha vinto l’antisportività”. Infine, un messaggio rivolto ai tifosi: “Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio”.