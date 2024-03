DIRETTA Serie A, Udinese-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Dopo l’anticipo tra Lazio e Milan, si apre il sabato della ventisettesima giornata del campionato di Serie A con Udinese-Salernitana

Dopo i recuperi delle gare rimandate a causa della Supercoppa Italiana, e la gara di ieri sera tra la Lazio e il Milan, prima partita del sabato valida per ventisettesima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Salernitana.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gabriele Cioffi, sono reduci dallo sconfitta esterna patita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Genoa di Alberto Gilardino. Adesso il terzultimo posto, occupato dal Verona di Marco Baroni, dal Sassuolo e dal Cagliari di Claudio Ranieri è a sole tre lunghezze. Ultima spiaggia, o quasi, per gli avversari di oggi, i granata di Fabio Liverani, già finito sulla graticola dopo solo due partite sulla panchina campana con conseguenti sconfitte contro la capolista Inter di Simone Inzaghi e, soprattutto, quella del turno precedente tra le mura amiche contro il Monza di Raffaele Palladino. Servono necessariamente i tre punti per poter sperare ancora nel miracolo sportivo chiamato salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SALERNITANA

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Simy, Weissman. All. Liverani

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio* e Napoli 40, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13.

*una partita in più