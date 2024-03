DIRETTA Serie A, Monza-Roma 0-0 | Di Gregorio salva su Pellegrini LIVE

Seconda gara del sabato, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, quella in programma tra Monza e Roma

Dopo la sfida che valeva un pezzo di salvezza tra Udinese e Salernitana, scendono in campo per la seconda sfida del sabato della ventisettesima giornata del campionato di Serie A il Monza e la Roma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, si presentano a questa sfida dopo la vittoria, senza discussioni, ottenuta sul campo del fanalino di coda Salernitana di Fabio Liverani e strizzano l’occhio alla posizione che vale la Conference League, occupata proprio dagli avversari di oggi, distante però ben otto punti. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Daniele De Rossi, che hanno battuto il Torino di Ivan Juric nel turno precedente, puntano al quarto posto, l’ultimo utile per un posto nella prossima edizione della Champions League, occupato dal Bologna rivelazione di Thiago Motta a quattro lunghezze di distanza. Mentre, con un occhio guardano al giovedì di Europa League per l’andata degli ottavi di finale contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-ROMA

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Caldirola, A.Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino

ROMA (4-3-3): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: