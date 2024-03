De Rossi teme Palladino: “Gliel’ho detto personalmente”

Il tecnico della Roma si appresta ad affrontare il Monza in una trasferta sulla carta molto insidiosa

Sta per iniziare il secondo anticipo di Serie A di quest’oggi dopo il pareggio tra Udinese e Salernitana. La Roma, reduce da un buon periodo in campionato, prosegue la sua rincorsa Champions League in casa del Monza. Una sfida tra amici, come ammesso da Daniele De Rossi nel pre-partita, pronto a ritrovare in campo da avversario Raffaele Palladino.

Ai microfoni di ‘Dazn’, il tecnico della Roma ha parlato così del suo ex compagno di Nazionale: “Non ci siamo ancora visti, ma salutiamo in campo, lo faccio con grande piacere. Non traspare niente dall’abbraccio tra due amici”.

Per quanto riguarda quanto di buono fatto da Palladino nell’ultimo anno sulla panchina del Monza, De Rossi ha speso solo belle parole verso un tecnico che ammira: “C’è tanto da rubare, è uno dei più bravi tra gli allenatori emergenti che ho potuto studiare nell’ultimo anno e mezzo. Gliel’ho detto personalmente, lo penso. E’ uno che si sa comportare, è uno anche di bell’aspetto, come immagine è positivo, pulito. E poi fa giocare bene le sue squadre, è un allenatore che dà un’impronta alla squadra, a me piace come gioca il Monza”.