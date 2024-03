Corini in discussione, tifosi Palermo furiosi: la posizione della società

Corini in discussione, tifosi del Palermo furiosi per la seconda sconfitta consecutiva: ecco la posizione della società sul tecnico

È mini-crisi per il Palermo di Corini. Dopo il pesante KO interno con la Ternana, nell’ultimo turno infrasettimanale, i rosanero cadono anche a Brescia nel giro di pochi giorni.

La squadra di Corini ha incassato altri 4 gol, nelle ultime due partite sono ben 7 le reti subite, con un solo punto raccolto in tre giornate. E la promozione diretta alla Serie A si allontana ulteriormente in attesa delle partite di Venezia, Cremonese e Como. Nel frattempo, i tifosi insorgono.

I sostenitori rosanero mettono nel mirino proprio Corini per la sua gestione. Il Palermo non riesce a trovare continuità e prosegue il suo campionato fra alti e bassi. I tifosi chiedono l’esonero, ma la società ha le idee chiare sull’allenatore.

Palermo, Corini non è a rischio: la posizione della proprietà

Come raccolto da Calciomercato.it, Corini è in discussione, i tifosi sono furiosi, ma la società non cambia. Per la mentalità della proprietà, il ‘City Football Group’, il tecnico non è infatti a rischio esonero.

Il suo lavoro è ovviamente in discussione, ma la panchina rimane ben salda. Il Palermo viaggia comunque in piena zona Playoff e la promozione diretta, anche complicandosi, è ancora a portata di mano. Servirà però una decisa svolta a partire dalla trasferta di Lecco, contro il fanalino di coda del campionato.