Sostituzione e addio: Mbappe ormai è un caso

E’ finita al termine del primo tempo la partita del campione francese. Una sostituzione che sta facendo tanto discutere, ormai l’addio è certo

Non è un momento facile quello del campione francese. Il calciatore è stato sostituito stasera al termine del primo tempo. Una sostituzione che sta facendo discutere parecchio.

Stiamo parlando di Kylian Mbappe, che dopo aver lasciato il terreno di gioco al 65esimo di Psg-Rennes, dello scorso 25 febbraio, è rimasto negli spogliatoi nella partita da ex contro il Monaco. Luis Enrinque sullo zero a zero ha, infatti, deciso di affidarsi a Kolo Muani.

Monaco-Psg, Mbappe lascia la panchina e va in tribuna

Un cambio, come detto, destinato a far parlare tanto. I tifosi francesi sui social non hanno compreso la sostituzione, ma a far discutere sono soprattutto le immagini di Mbappe, che ha deciso di seguire la partita in tribuna, e non in panchina.

Ormai l’attaccante vive queste settimane davvero da separato in caso. Il francese, come è noto, si appresta a volare a Madrid per diventare un nuovo giocare del Real.