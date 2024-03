Sassuolo, ora è UFFICIALE: panchina allo ‘specialista’ Ballardini

Davide Ballardini, classe ’64, è ufficialmente il nuovo allenatore del Sassuolo che subentra a Dionisi: Bigica tornerà in Primavera dop l’1-6 col Napoli

È durata pochissimi giorni l’esperienza di Emiliano Bigica alla guida della prima squadra del Sassuolo. La sconfitta roboante subita in casa col Napoli ha definitivamente portato il club neroverde ad accelerare per il successore dell’esonerato Dionisi. Gli emiliani sono in una situazione di classifica complicatissima, terzultimi a quota 20 con la seconda peggior difesa del campionato dopo quella del Frosinone. La salvezza è ancora a portata, ma serviva un cambio di rotta importante: per questo la dirigenza ha scelto uno ‘specialista’ come Davide Ballardini.

Dopo i tanti nomi circolati, da Grosso a Gattuso, nelle ultime ore c’è stata l’accelerata per il tecnico di Ravenna annunciato da pochissimi minuti: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera”. Classe ’64, Ballardini torna così in panchina dopo l’avventura alla Cremonese conclusa a settembre. Aggiunge così un altro tassello al suo record di subentri, che diventano addirittura 12: nessuno come lui. E negli undici precedenti sono arrivate ben 7 salvezze in Serie A.