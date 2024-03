Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 1 marzo 2024

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le dichiarazioni di Cardinale: “Cambio il Milan“. L’Inter nel frattempo vola sotto tutti i punti di vista, anche quello economico: “Inter, due stelle d’oro“. In basso, la doccia fredda per la Juventus e per Pogba: “Stangato Pogba“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale legato alle dichiarazioni di De Laurentiis: “Fuori la Juve“, in riferimento al Mondiale per club. Di spalla, “Pogba shock” e in taglio basso “Cardinale boccia tutti“.

Su ‘Tuttosport’, la ‘replica’ dell’ambiente bianconero: “AdL provoca, la Juve lo snobba“. “L’inferno di Pogba” sull’evento che ha probabilmente compromesso la carriera del francese.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 1 marzo 2024

Solita occhiata alle prime pagine estere, con uno sguardo, oggi, in Francia e in Spagna.

Inevitabilmente, in Francia la decisione su Pogba lascia senza fiato: “Pogba toujours plus bas“, su ‘L’Equipe’. Mentre in Spagna ‘Sport’ commenta così la rottura tra il Barcellona e la Nike: “Decision historica“.