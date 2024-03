Il verdeoro out un mese, l’annuncio del tecnico in conferenza

L’annuncio del tecnico in conferenza stampa: un mese di stop per il giocatore brasiliano

“Resterà assente per 3/4 settimane, difficile che possa rientrare prima”. L’annuncio arriva direttamente dal tecnico nel corso della conferenza stampa.

Un’assenza importante per Ange Postecoglou e il Tottenham, che dovrà fare a meno di Richarlison per circa un mese. L’allenatore australiano ha sottolineato come l’attaccante brasiliano ha rimediato un infortunio al ginocchio nel corso della sfida contro il Wolverhampton dello scorso 17 febbraio.

Il Tottenham ha lottato con gli infortuni in questa stagione. Postecoglou dovrà già fare a meno di Pedro Porro e Ryan Sessegnon. Porro ha un problema muscolare e il terzino sinistro è stato operato al tendine del ginocchio destro all’inizio di questa settimana. All’elenco degli indisponibili si aggiunge quindi anche Richarlison. “Si è infortunato al ginocchio, è fuori per tre o quattro settimane, è deluso”. Potrebbe invece tornare a disposizione Destiny Udogie, che sembra aver smaltito i problemi fisici.