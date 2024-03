Il ribaltone scuote la Serie A: dalla Lazio al Milan

Dalla Lazio al Milan, il possibile ribaltone scuote la Serie A. Non solo il confronto diretto fra Sarri e Pioli, cosa succede sul mercato

Il botta e risposta Sarri-Lotito in casa Lazio ha infiammato l’avvicinamento a due match pesantissimi per i biancocelesti, quello di campionato contro il Milan ed il ritorno di Champions League col Bayern Monaco.

Dopo il crollo di Firenze, Sarri ha tuonato: “La squadra non ha reagito a niente, né al vantaggio non meritato, né a un rigore sbagliato, né allo svantaggio. È stata piatta. Qualche attenuante le abbiamo: tre giocatori avevano sintomi influenzali, altri hanno bisogno di tirare il fiato, ma il calo oggi è stato troppo accentuato. Mi viene il dubbio se abbiamo la struttura mentale per fare quattro competizioni“.

“La rosa è forte e competitiva. Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c’entra nulla con il KO di Firenze e gli altri nove. A fine stagione faremo un bilancio definitivo”, ha prontamente replicato Lotito. Cala di nuovo il gelo in casa biancoceleste.

Lazio-Milan, dal campo al mercato: scelto Luis Alberto

Nel sondaggio lanciato sulla pagina ‘X’ di Calciomercato.it, abbiamo chiesto agli utenti quale big biancoceleste farebbe al caso del Milan.

📊MOMENTO SONDAGGIO 📊 🚨 Tutto pronto per la sfida tra #Lazio e #Milan: quale giocatore dei biancocelesti potrebbe tornare utile ai rossoneri in vista della prossima stagione❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 1, 2024

Stravince Luis Alberto con il 40,9% delle preferenze dei votanti. Il fantasista spagnolo è preferito a Zaccagni (31,8%) e Gila (27,3%), diventato ormai un titolarissimo di Sarri. Scartato bruscamente, invece, il nome di Lazzari con 0 voti. Luis Alberto continua a “scaldare” i tifosi del Milan.