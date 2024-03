Haaland, Bale e altri cinque top player: tutti gli affari saltati di De Laurentiis

Da Erling Haaland a Gareth Bale: tutti i colpi sfumati del Napoli che avrebbero fatto la fortuna di De Laurentiis

Erling Haaland al Napoli. Un sogno che non si è realizzato e chissà se mai si realizzerà. Un po’ come quella strana storia di Lionel Messi che per superare davvero i livelli raggiunti da Diego Armando Maradona avrebbe dovuto accettare un clamoroso trasferimento in azzurro, alle pendici del Vesuvio. E vincere con il Napoli. Chiaramente non c’è stata mai una trattativa per portare la Pulce in Campania. E con ogni probabilità potremmo affermare che da calciatore non giocherà mai per il club partenopeo.

Però Aurelio De Laurentiis si è lasciato sfuggire a Londra, in occasione del Business of Football Summit, che era stato a tanto così dall’acquistare il cartellino di un giovane Haaland, quando era l’attaccante del Salisburgo. Il suo club, all’epoca di Ancelotti, ha anche avuto modo di affrontare gli austriaci in Champions League. E Haaland segnò su rigore.

Il norvegese sarebbe potuto diventare una nuova stella della Serie A. O magari non avrebbe fatto lo stesso percorso devastante che l’ha portato a vincere tutto con il Manchester City. Questo non potremmo mai saperlo. Ma possiamo sapere quali sono tutti gli altri affari saltati di un soffio e che avrebbero potuto riscrivere la storia del Napoli.

Napoli, Provedel l’ultimo affare sfuggito: ma c’è anche Bale nella lista

Era l’estate del 2018. Ancelotti era appena sbarcato sulla panchina del Napoli. E il calciomercato faceva sognare mezza città. O anche tutta a dire la verità. Per i vicoli, nei bar, si chiacchierava della formazione, dell’era Sarri, del nuovo mister, di un ipotizzabile Scudetto conteso alla Juventus. Ma anche di Benzema e Di Maria. Su entrambi, però, De Laurentiis diede un clamoroso due di picche davanti alle telecamere: “Con Ancelotti c’è un accordo con i giovani, falsissimo che vogliamo Benzema e Di Maria. E poi che devo prendere due vecchi?”.

Nell’estate del 2019, un tweet del Napoli scaldò la piazza. Sui social ufficiali spuntò la locandina del film della Columbia: “Quel treno per Yuma”. E proprio in quei giorni si parlava di un possibile approdo di James Rodriguez in azzurro. Persino Ospina provò a fare da mediatore col suo compagno di Nazionale. Alla fine l’affare non si concretizzò e quel tweet resta per sempre un mistero irrisolto.

Andando più a ritroso, il club partenopeo è stato molto vicino ad acquistare il cartellino di Javier Mascherano, grazie alla mediazione di Benitez, suo ex tecnico al Liverpool. Stesso discorso per Skrtel, difensore roccioso, ex capitano della Slovacchia e stella dei Reds. Persino Gareth Bale, uno dei mancini più forti del nuovo secolo, calciatore divino per forza tecnica e atleticità, è stato accostato agli azzurri. Per ammissione di De Laurentiis stesso: “Si poteva acquistare, giocava poco, era molto giovane ma noci furono le giuste condizioni – disse una volta il presidente del Napoli parlando dei rimpianti – avremmo dovuto investire 10 milioni”. Insomma, valeva spiccioli. Dopo qualche anno è andato al Real Madrid per 100 milioni e più.

Infine, tra gli ultimi affari saltati bisogna menzionare Ivan Provedel. Nell’estate del 2022, il Napoli stava per cedere Meret allo Spezia e acquistare il portiere classe 1994, reduce da una stagione pazzesca proprio al club ligure. Alla fine andò alla Lazio, ma Meret riuscì a laurearsi campione d’Italia a fine stagione.