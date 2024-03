DIRETTA Serie A, Lazio-Milan: FORMAZIONI UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Milan di Pioli in tempo reale

La Lazio e il Milan si affrontano nella Capitale nell’anticipo del venerdì che apre la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due formazioni che in settimana saranno impegnate in campo europeo che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dalla sconfitta di lunedì contro la Fiorentina che ha complicato di molto la corsa al quarto posto, vogliono voltare subito pagina e tornare al successo. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per non rischiare di vivere un finale di stagione anonimo e prepararsi al meglio al ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Dall’altro lato i rossoneri del grande ex Stefano Pioli, privi dello squalificato Jovic, puntano a loro volta a vincere dopo il ko col Monza e il pareggio con l’Atalanta per riavvicinarsi alla Juve al secondo posto prima di rituffarsi in Europa League per la gara contro lo Slavia Praga. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Pulisic e Okafor. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Milan live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio e Napoli 40, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13.