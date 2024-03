Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 27esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 27esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

La Serie A riparte subito con la ventisettesima giornata. Un turno lungo, che non fa impazzire i fantallenatori e che avrà inizio stasera con Lazio-Milan e si chiuderà lunedì con Inter-Genoa.

Domenica le attenzioni saranno puntare su Atalanta-Bologna, in programma alle 18.00, e Napoli-Juve alle 20.45. Sabato, invece, ci sarĂ Monza-Roma e Torino-Fiorentina

Consigli Fantacalcio e probabili formazioni Serie A giornata 27

Lazio-Milan Venerdì ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

TOP: Zaccagni e Pulisic, ali pericolose

FLOP: Bennacer ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Occhio alla continuitĂ di Gila

Udinese-Salernitana sabato ore 15

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pasalidis, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Simy, Weissman.

TOP: Lucca vuole riscattarsi. Candreva una garanzia

FLOP: Basic non ci convince

RISCHIATUTTO: Okoye può regalare soddisfazioni

Monza-Roma sabato ore 18

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TOP: Colpani e Pellegrini, fantasia al potere

FLOP: Angelino può avere problemi

RISCHIATUTTO: Chi continua a puntare su Di Gregorio?

Torino-Fiorentina sabato ore 20.45

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

TOP: Zapata e Belotti, ecco i bomber

FLOP: Linetty non ci convince

RISCHIATUTTO: Vlasic sta crescendo

Verona-Sassuolo domenica ore 12.30

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TOP: Folorunsho è una garanzia. Berardì sì!

FLOP: Pedersen non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Lazovic va schierato

EMPOLI-CAGLIARI domenica ore 15:00

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Marin, Cacace; Cambiaghi, Niang.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

TOP: Niang sempre piĂą una garanzia! Si possono mettere Gaetano e Luperto

FLOP: fuori Deiola!

RISCHIATUTTO: Mina per sorprendere tutti!

FROSINONE-LECCE domenica ore 15:00

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

TOP: Soulé è una garanzia! Bene Harroui e Almqvist

FLOP: Pongracic? La prossima volta

RISCHIATUTTO: Piccoli può stupire

ATALANTA-BOLOGNA domenica ore 18:00

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

TOP: Orsolini da bonus così come Koopmeiners! Ci piace Fabbian

FLOP: Calafiori stavolta da non schierare

RISCHIATUTTO: non dimenticatevi di Scamacca

NAPOLI-JUVENTUS domenica ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

TOP: Osimhen vs Vlahovic: sfida tra bomber e bonus!

FLOP: Juan Jesus a rischio malus

RISCHIATUTTO: Cambiaso può essere una buona chiamata

INTER-GENOA domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

TOP:  Lautaro non si ferma! Sì a Mkhitaryan e Gudmundsson

FLOP: De Winter meglio tenerlo fuori

RISCHIATUTTO: Messias può pescare il jolly a San Siro