Zidane alla Juve: il primo ostacolo è saltato

Le ultime sul futuro tecnico francese: tre le piste per un ritorno in panchina dopo l’avventura al Real Madrid. Conferme sul club bianconero

Zinedine Zidane è pronto a tornare ad allenare. Il tecnico francese nei giorni scorsi ha fatto sognare i tifosi della Juventus: in un’intervista, infatti, ha aperto alla possibilità di guidare un club di Serie A.

Immediato è stato così l’accostamento alla squadra bianconera visto il legame tra le parti. In passato, poi, il suo nome è stato più volte accostato alla Vecchia Signora.

A Torino, così, l’idea Zidane per la panchina dei bianconeri è tornata prepotentemente di attualità e stasera anche in Inghilterra, l’esperto di calcio francese, Jonathan Johnson, ha confermato tale ipotesi a Caught Offside. Nessuna certezza, invece, in merito alla possibilità Bayern Monaco. La pista tedesca, dunque, non appare per nulla calda.

Zidane, non solo la Juve: doppia pista francese

Per quanto riguarda Zinedine Zidane non ci sarebbe, però, solo la Juve come ipotesi concreta. Attenzione così a due strade, che porterebbero l’ex fantasista in patria.

La prima, certamente la preferita dell’ex Real Madrid, è la nazionale transalpina. Non è certo un segreto, d’altronde, il desiderio di Zidane di diventare Commissario tecnico della Francia. Didier Deschamps, però, è ben saldo al comando e solo un tracollo agli Europei, che si svolgeranno in estate in Germania, potrebbero far cambiare idea alla Federazione.

Un’ultima ipotesi – si legge sul portale – è quella relativa al Marsiglia, magari con una nuova proprietà. L’OM, d’altronde, occupa un posto speciale nel cuore di Zidane.