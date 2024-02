Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: multa e uno squalificato all’Inter

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi: uno squalificato e multaper l’Inter

I due recuperi Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta disputati nella giornata di ieri hanno fatto sì che ora tutte le squadre di Serie A si ritrovino con lo stesso numero di match giocati.

E dopo le due sfide di ieri il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti. Squalifica per una giornata per Alessandro Bastoni, ammonito durante la sfida di San Siro. Il difensore era diffidato e dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida in programma lunedì sera contro il Genoa, sempre a San Siro. Per l’Inter anche un’ammenda di 4mila euro, “per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.