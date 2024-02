Riscatto sfumato, hanno già perso 8 milioni di euro

Riscatto destinato a sfumare, il club ha sostanzialmente perso 8 milioni di euro

Un riscatto ormai destinato a sfumare e oltre 8 milioni di euro che non finiranno nelle casse del club.

Una brutta notizia per la Lazio, che rischia seriamente di non ricevere gli 8,5 milioni di euro del riscatto di Luis Maximiano. Il portiere portoghese è ormai fuori dal progetto biancoceleste ed è stato ceduto in estate all’Almeria in prestito con obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ecco quelle condizioni è quasi impossibile che possano verificarsi. Perché la situazione in classifica dell’Almeria è catastrofica: il club andaluso è ultimo in Liga, ha solo 9 punti in classifica e non ha mai vinto una sola partita. Il Celta Vigo, quart’ultimo e fuori dalla zona retrocessione, ha ben 12 punti in più. Insomma, i biancorossi non sono ancora condannati dalla matematica, ma il club è davvero chiamato ad un’impresa.

Lazio, destinato a sfumare il riscatto di Maximiano

Nonostante si parli in più occasioni di obbligo, secondo quanto sostenuto dall’Almeria, con la retrocessione si attiverebbe in automatico una clausola che annullerebbe l’obbligo di riscatto dell’estremo difensore portoghese da parte del club spagnolo.

Sono sempre più alte dunque le percentuali che vedono il ritorno del portiere lusitano alla Lazio e il mancato incasso del club capitolino di 8,5 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore fuori da ogni piano, come testimonia anche il recente rinnovo di Provedel. Il ‘Mundo Deportivo’ ha aperto però un’altra porta, parlando di un interesse del Barcellona nei confronti di Maximiano. Il portoghese è stato identificato come possibile vice di ter Stegen nel caso in cui dovesse partire (come sembra) Inaki Pena. Il club catalano spererebbe di acquistarlo in prestito, magari inserendo un’opzione di riscatto. Una cifra che però rischia di essere non particolarmente alta, visto che il giocatore non ha molte offerte e la Lazio, appunto, è interessata a venderlo. Gli 8,5 milioni pattuiti con l’Almeria sembrano quindi destinati drasticamente a diminuire.