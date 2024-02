Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 29 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Inter meraviglia”. Travolta anche l’Atalanta: passo decisivo verso lo scudetto. Osi-Kvara esagerati. Leclerc l’anti Max. Juve, via al dopo Chiesa: spunta l’idea Raspadori.

Così apre il Corriere dello Sport: “Inter quota 100”. Inzaghi demolisce anche l’Atalanta e mantiene una marcia da record. Milan e Bayern: i giorni di Sarri. Juve, la promessa di Rabiot.

L’apertura di Tuttosport: “Rinnovo Juve, Rabiot spinge”. Il francese festeggiato per le 200 partite in bianconero: “Voglio vincere altri scudetti qui”. Bellanova fa gola in Premier. Avanti a 4-0, devastante Inter: +12. Osi-Kvara: rieccoci! Max, occhio. Leao: “Rimando al Milan per amore e lealtà”.

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 29 febbraio 2024.

La prima pagina del Daily Express: “Top of the cas”, Casemiro risolleva il Manchester United. Gol decisivo in casa del Nottingham Forest. “Campeonas”, titola invece AS: spazio al trionfo della Spagna femmine in Nations League.