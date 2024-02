Polemica del Presidente e risposta furiosa: “È stato scorretto”

La polemica del presidente nei giorni prima della partita ha suscitato una risposta furiosa: “Ora avrò dubbi su certi episodi”

Le contestazioni e le polemiche che si stanno scatenando in Serie A non sono nulla in confronto a quanto sta succedendo in Serie B: l’ultimo scontro riguarda addirittura la regolarità del campionato.

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore un’intervista di Pasini, presidente della Feralpisalò, che ha dichiarato che non sarebbero voluti nel campionato cadetto perché sono una realtà troppo piccola. Questo, secondo il patron Pasini, avrebbe portato a delle decisioni ingiuste nei confronti della propria squadra. Dopo la partita contro lo Spezia, a rispondere al presidente della Feralpisalò, la risposta è arrivata direttamente dal tecnico dei liguri.

D’Angelo risponde a Pasini: “D’ora in poi avrò dubbi su certi episodi sulla Feralpisalò”

Contro la Feralpisalò è arrivata una pesante sconfitta interna per lo Spezia e l’allenatore dei liguri nella conferenza post partita ha accusato pubblicamente il presidente del club rivale.

Luca D’Angelo, in conferenza, ha dichiarato: “Il nostro calcio va sempre peggio perché se un Presidente si permette di fare una dichiarazione del genere non c’è possibilità di redimere questo mondo. È stato un tentativo che non si addice ad un Presidente di una squadra di calcio”. Il tecnico, poi, aggiunge: “Io preferisco non dire niente, quello che ha fatto il Presidente è stato scorretto ed ho avuto modo di dirglielo. Per me Baroni non ha comunque arbitrato male anche se sul primo gol forse ha sbagliato. Da ora in poi, però, potrò avere dubbi su certi episodi riguardanti la Feralpisalò”. Insomma, il clima nel campionato di Serie B è molto teso dopo le ultime uscite del presidente Pasini.