L’Inter stravince, ma continua a spopolare l’hashtag #MarottaLeague: che cosa succede

L’Inter di Simone Inzaghi ha asfaltato l’Atalanta con un pesante 4-0, ma su Twitter l’hashtag #MarottaLeague continua ad essere in tendenza: andiamo a vedere che cosa è successo e gli episodi

L’Inter di Simone Inzaghi è sempre più vicina alla vittoria del ventesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri, con la vittoria nel recupero contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, un pesantissimo 4-0, hanno allungato addirittura sul più 12 sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Un trionfo rotondo senza via di scampo per gli avversari che, però, ad inizio partita sembravano poter mettere in seria difficoltà la squadra di casa. Dopo pochi minuti infatti, i bergamaschi sono andati in vantaggio con la marcatura di Charles De Ketelaere. Rete poi annullata al VAR dall’arbitro Colombo per un tocco di mano di Miranchuk. Un episodio che ha portato via moltissimo tempo e che ha scatenato le polemiche dei tifosi sui social, ma anche dello stesso Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn. Il dirigente della Dea ha infatti commentato: “Sono stati fatti errori gravissimi da parte del Var, incomprensibile annullare a noi un gol così con tutte le immagini che ci sono, al massimo era fallo da rigore. Il tocco di braccio di Miranchuk non c’è, il Var evidentemente ha creato quest’effetto per cui si vedono cose che non ci sono“.

Inter-Atalanta, le reazioni social

Sui social in molti hanno polemizzato nei confronti dell’episodio del gol dell’Atalanta, ma altri hanno anche cercato di smorzare i toni in merito: “Comunque chiamarla Marotta League fa ridere, tutti gli anni di Marotta da noi non rubava e ora pilota il campionato? Dai facciamo i seri e restiamo umili, abbiamo troppa strada da fare rispetto l’Inter, magari il prossimo anno andra’ meglio“. Presumibilmente un tifoso della Juventus che, invece di accendere ancor di più il dibattito, ha preferito smorzare i toni.

C’è però anche chi è dalla parte di Percassi e afferma: “Incredibile, ha spinto bastoni il pallone con la gamba alta e annullano il gol, si gasano per uno scudetto vinto in una maniera vergognosa“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULL’HASHTAG #MAROTTALEAGUE

Incredibile, ha spinto bastoni il pallone con la gamba alta e annullano il gol, si gasano per uno scudetto vinto in una maniera vergognosa #MarottaLeague #InterAtalanta

pic.twitter.com/FNiVAxASoZ — Michael Calloni (@michael_calloni) February 29, 2024

La Marotta League spiegata in un video. pic.twitter.com/N8voWwLMew — Esegesi (@_esegesi_) February 28, 2024

Ancora #MarottaLeague in tendenza? Ma questi sono proprio idioti — nanni (@nanni_dinoia) February 29, 2024