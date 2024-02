Addio Nazionale dopo l’Europeo: offerta bianconera per il Ct

Il tecnico potrebbe decidere di tornare ad allenare un club al termine dell’Europeo di Germania

Mancano ancora pochi mesi prima dell’atteso Europeo di Germania 2024. Una competizione nella quale l’Italia punta a far bene dopo il grande successo ottenuto nell’estate 2021 con Roberto Mancini alla guida della Selezione. Stavolta toccherà invece a Luciano Spalletti, al primo vero importante torneo da commissario tecnico degli Azzurri.

Riflettori puntati ovviamente sulla Germania, padrona di casa ed obbligata a riscattarsi dopo l’ultima deludente partecipazione al Mondiale di Qatar 2022. Una competizione che potrà dire molto sul futuro di Julian Nagelsmann, diventato Ct della formazione tedesca lo scorso settembre con un contratto che lo legherà alla Nazionale sino al prossimo 31 luglio 2024. Il futuro del talentuoso allenatore, dunque, passerà soprattutto dal rendimento della sua Selezione all’Europeo di casa.

Non è infatti escluso che dopo l’avventura alla guida della Nazionale, Nagelsmann possa decidere di tornare ad allenare un club. A tal proposito, una proposta faraonica potrebbe arrivare nei suoi confronti dalla Premier League. Come riportato da ‘Sport Bild’, il Newcastle avrebbe mostrato di recente interesse verso l’ex tecnico del Bayern Monaco. In attesa di una scelta sul suo futuro, una spinta secondo il quotidiano tedesco potrebbe essere data dalla sua agenzia, la stessa di Fabian Schär, forte difensore da sei stagioni in maglia bianconera.

Calciomercato, il Newcastle interessato a Nagelsmann

Julian Nagelsmann è destinato dunque a diventare uno dei nomi caldissimi sul mercato degli allenatori della prossima estate.

Oltre l’interesse del Newcastle per l’allenatore tedesco, ci si aspettano movimenti scoppiettanti. A partire da club come Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco che hanno già annunciato di voler cambiare guida tecnica al termine dell’attuale stagione. Panchine che potrebbero fare al caso dello stesso Nagelsmann, sempre nel caso in cui si arrivasse ad un divorzio definitivo con la Nazionale Tedesca a meno di un anno dal suo ingaggio ufficiale in panchina.