Triangolo Juventus in attacco: colpo di scena Dybala

La Juventus e Dybala, nella prossima sessione estiva di mercato, rischiano di essere grandi protagonisti di un vero e proprio triangolo

Nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha faticato più del previsto contro il Frosinone: partita decisa all’ultimo secondo disponibile da Rugani. Uno dei grandi protagonisti è stato, senza ombra di dubbio, Vlahovic. L’attaccante ha realizzato una doppietta prendendosi sulle spalle la squadra in un momento di estrema difficoltà.

La stagione del classe 2000, fino a questo momento, è assolutamente positiva: Vlahovic rappresenta un punto fermo nel sistema di gioco di Allegri ma il suo futuro non sembra poi così sicuro. Contratto in scadenza nel 2026, il centravanti potrebbe essere protagonista nel corso della prossima sessione estiva di mercato: in caso di offerta importante non è da escludere una sua cessione.

E’ chiaro che l’eventuale addio dell’attaccante obbligherebbe la società a tornare sul mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Stando a quanto riportato da masfichajes occhio alla situazione Morata: il classe 1992, in forza all’Atletico Madrid, sta disputando una stagione di altissimo livello con diciannove gol tra tutte le competizioni.

Contratto in scadenza nel 2026, Morata interessa sia ai club dell’Arabia Saudita sia alla Juventus con lo stesso giocatore a non aver mai chiuso totalmente la possibilità di tornare a Torino. Il centravanti conosce molto bene il campionato italiano e l’ambiente bianconero: proprio per questo potrebbe essere una soluzione importante per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Allegri.

Morata alla Juve con Dybala all’Atletico: l’idea del club spagnolo

Il triangolo di mercato si chiude con l’Atletico Madrid su Dybala: il club spagnolo vorrebbe l’argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo e la clausola rescissoria del giallorosso, decisamente bassa, rappresenta l’occasione da non fallire. Da quando la Roma ha cambiato allenatore, il classe 1993 ha cambiato passo come dimostrato dalla sfida contro il Torino dove ha realizzato una fantastica tripletta.

L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2025 e, al momento, non sembrano esserci novità legate al rinnovo. La Roma ovviamente farà di tutto per non perdere il giocatore più importante della rosa ma molto dipenderà dai risultati che i giallorossi raggiungeranno al termine di questa stagione. Dal punto di vista tattico, Dybala si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco dell’Atletico Madrid: il suo eventuale arrivo aumenterebbe, e non di poco, la qualità di una squadra decisa ad essere protagonista sia in Liga sia a livello europeo.

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni di mercato: non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire il futuro di tre giocatori molto importanti, Vlahovic, Dybala e Morata.