Dybala si gode la tripletta: “L’obiettivo è vincere. Futuro? Ecco cosa voglio”

Le dichiarazioni dell’argentino al termine del match contro il Torino: il giocatore della Roma parla della gioia per la tripletta e del suo futuro

Una serata da ricordare per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato il vero grande protagonista di Roma-Torino: all’Olimpico, il campione argentino ha realizzato la sua prima tripletta in maglia giallorossa, permettendo alla squadra di Daniele De Rossi di conquistare una vittoria davvero preziosa.

Dybala è chiaramente più che felice di essersi potuto portare il pallone a casa: “Mi mancava tanto – afferma l’argentino a DAZN -. Oggi non l’ho cercata tanto, ma è arrivata e sono felice. Dopo il secondo gol sono corso verso la panchina e ho abbracciato De Rossi, ringrazio tutti i tifosi, che anche alle 18 di lunedì sono qui a riempire lo stadio”.

Roma-Torino, De Rossi: “Non so cosa succedere in futuro”

Si parla poi della stagione in corso che può regalare ancora delle soddisfazioni. Con l’arrivo di Daniele De Rossi, d’altronde, i giallorossi hanno iniziato a correre:

“Io voglio sempre vincere trofei, il percorso è ancora lungo, ma sappiamo quali sono i nostri obiettivi e non ci possiamo nascondere. Lavoriamo ogni giorno per raggiungerli”. Parlando di futuro, Dybala non sembra volerci pensare, ma a Roma sta bene e le sue dichiarazioni sono chiare: “Quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver già vissuto un’altra vita in questa città. Non so cosa succederà in futuro, ma ora voglio godermi ogni momento con i miei compagni”.