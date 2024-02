Milan, ecco il sostituto di Leao: ha una clausola da100 milioni

Il Milan, nella prossima sessione estiva di mercato, rischia di perdere Leao: i rossoneri sembrano aver già individuato il sostituto

Nel match contro l’Atalanta, pareggiato 1-1, bisogna sottolineare la prestazione di Leao: l’attaccante portoghese ha sbloccato il risultato con un gol da assoluto campione saltando due avversari prima di battere il portiere avversario.

Le prestazioni di Leao non sono passate inosservate e, nel corso della prossima sessione di mercato, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti: sul giocatore occhio al PSG pronto ad investire, in maniera importante, visto l’addio di Mbappe. Sostituire il francese non sarà missione facile ma uno degli obiettivi della società francese sembra proprio l’esterno del Milan, che nel frattempo potrebbe cambiare agente visto che scade la procura data a Ted Dimvula, avvocato vicino al padre, con il solito consulente Jorge Mendes sempre a disposizione.

Leao ha il contratto fino al 2028 e i rossoneri faranno l’impossibile per tenere nella propria rosa un giocatore a dir poco fondamentale: al giorno d’oggi però non esistono giocatori incedibili e di fronte ad una super offerta, l’attaccante potrebbe lasciare il Milan e la Serie A. L’eventuale addio del portoghese obbligherebbe la società a tornare sul mercato in modo da rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Pioli. Nelle ultime ore prende sempre più quota l’ipotesi Gyokeres.

Gyokeres possibile sostituto di Leao: il Milan ha scelto

Stando a quanto riportato dal portale SportsLens, il Milan sembra interessato a Gyokeres e molto presto contatterà lo Sporting per conoscere i margini di una possibile trattativa. Classe 1998, parliamo di un giocatore forte fisicamente, dotato di grande corsa e che può essere impiegato sia da prima punta sia come esterno offensivo: una duttilità decisamente utile all’interno dei novanta minuti.

Gyokeres sta disputando una stagione, con la maglia dello Sporting, decisamente importante: 30 gol e 11 assist tra tutte le competizioni a dimostrazione di un bagaglio tecnico di altissimo livello. Arrivare all’attaccante non sarà semplice sia per un contratto in scadenza nel 2028 sia il discorso economico.

Il club portoghese non ha nessuna intenzione di intavolare una trattativa e, per privarsi del centravanti, chiede il pagamento dei 100 milioni della clausola rescissoria. A questo bisogna aggiungere anche la concorrenza con il forte interesse del Chelsea. I Blues, nella prossima sessione di mercato, vogliono rinforzare l’attacco e tornare grandi protagonisti sia in Premier League sia a livello internazionale. Tra gli obiettivi del club inglese occhio al centravanti dello Sporting le cui prestazioni hanno attirato l’interesse di diverse squadre.