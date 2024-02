HIGHLIGHTS | Super Leao non basta: è 1-1 tra Milan e Atalanta

Leao si sblocca ed è in serata di grazia, ma il Milan non riesce a prevalere sull’Atalanta: Koopmeiners fissa il punteggio sull’1-1

Non basta, al Milan, una delle migliori prestazioni stagionali di Rafa Leao. Il portoghese inaugura la sfida con un gran gol e regala altre giocate da urlo, ma i rossoneri vengono raggiunti dall’Atalanta grazie al rigore di Koopmeiners. Un pari che serve poco a entrambe: il Milan vede allontanarsi di nuovo la Juventus al secondo posto, bergamaschi che non riescono nell’aggancio al Bologna in quarta posizione.

Pronti via e Leao interrompe il suo lungo digiuno dal gol in campionato con un gol da cineteca, spezzando un raddoppio sulla fascia e concludendo da posizione defilata sotto l’incrocio dei pali. Il portoghese è ispiratissimo e trascina i suoi, la squadra di Pioli si fa preferire per larghissimi tratti della prima frazione nonostante De Ketelaere abbia una buona occasione per il pari, non riuscendo a correggere in rete un tiro di Holm respinto da Maignan. Ottimo Milan che mette a lungo alle corde i bergamaschi, ma verso la fine del primo tempo un intervento scomposto di Giroud nella sua area costa il rigore trasformato da Koopmeiners. Ripresa con l’Atalanta che prova a essere più incisiva con l’ingresso di Lookman, ma la squadra di Gasperini resta in grossa difficoltà e il Milan accumula occasioni su occasioni. Diventa protagonista Carnesecchi che salva alla grande su Calabria e Leao, c’è anche un’altra grande chance per Pulisic che non trova la porta di pochissimo dopo un controllo e tiro di prima intenzione davvero sublime. Gli sforzi dei rossoneri non vengono premiati, il risultato non cambia più.

MILAN-ATALANTA 1-1 – 3′ Leao (M), 42′ Koopmeiners rig. (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno

