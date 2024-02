Inzaghi risponde a Marotta e all’Inter: “Lo sanno sul rinnovo”

L’Inter non conosce ostacoli: travolta anche l’Atalanta, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo il match di San Siro

L’Inter asfalta anche l’Atalanta e non lascia scampo alla squadra dell’ex (mai rimpianto) Gasperini. Il festival di gol e spettacolo della squadra di Simone Inzaghi continua e la capolista allunga a +12 sulla Juventus in classifica.

Il tecnico interista intravede ormai lo scudetto e dribbla le polemiche arbitrali dopo l’ennesima vittoria da leccarsi i baffi: “Non so cosa ha detto Gasperini. Ci siamo salutati ed è sempre bello incontrarlo. È stata un’ottima partita da parte nostra, abbiamo riprodotto in campo quanto provato in allenamento – spiega Inzaghi in conferenza stampa – Nella ripresa siamo entrati con grande voglia per chiuderla, conoscendo la forza dell’Atalanta. Siamo facendo un grande percorso, i ragazzi anche stasera hanno risposto nel migliore dei modi”.

L’Inter è una macchina praticamente perfetta: “I complimenti fanno piacere, gli interessamenti per il mio lavoro alla Lazio e adesso all’Inter ci sono sempre stati – prosegue Inzaghi – Qui è due anni e mezzo che giochiamo un grande calcio, anche se alle volte non è stato corroborato dai risultati. Mi diverto a vedere le mie squadre, è da tanto tempo che l’Inter gioca bene”.

Inzaghi dopo Inter-Atalanta: “Adesso non è il momento di parlare del rinnovo”

L’Inter è pronta a premiarlo con il rinnovo e Inzaghi allontana le sirene dalla Premier League: “Io sto bene qua e lo sanno sia il direttore che la società – chiosa il tecnico riferendosi alle parole di Marotta nel pre partita – Adesso però non è il momento di parlare di queste cose, dobbiamo rimanere concentrati perché manca ancora tanto. Abbiamo tre mesi davanti e dobbiamo continuare con queste prestazioni. Questo vantaggio ce lo siamo creato nelle ultime settimane e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Infine sulla situazione dell’infermeria e una macchia nel poker di questa sera all’Atalanta: “L’unica nota dolente è Frattesi, ci dispiace perderlo. Vediamo nei prossimi giorni le sue condizioni. Acerbi, Thuram e Calhanioglu rientreranno tutti tra il Genoa e il Bologna, mentre Cuadrado lo avremo con noi tra un mese. In questa fase della stagione è imporrante avere tutti a disposizione”.