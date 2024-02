Dal tema rinnovi al futuro di Inzaghi, Marotta show: “Ne siamo contenti”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Atalanta, Beppe Marotta ha affrontato diversi temi nella consueta intervista pre partita

Reduce da un ruolino di marcia assolutamente irresistibile, l‘Inter di Simone Inzaghi vuole continuare a lanciare messaggi importanti a tutto il campionato. Sotto questo punto di vista il recupero del match contro l’Atalanta può rappresentare un altro mattoncino per l’evoluzione della seconda parte di stagione dei nerazzurri.

Nonostante manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, non sono pochi i temi legati ai possibili affari ancora in essere che continuano a tenere banco. In entrata ma anche e soprattutto sulla situazione rinnovo. Quelli di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono inevitabilmente i più chiacchierati in casa Inter. Ecco le parole di Marotta sull’argomento ai microfoni di DAZN:

DISCORSO RINNOVI – “Il compito nostro è quello di guardare al presente dando un occhio anche al futuro, andare a monitorare lo scenario del calcio e cogliere le opportunità. Questo per dare continuità alla società, al nostro progetto iniziato qualche anno fa. All’interno di questo ci sono anche le dinamiche che trovano riscontro nel negoziare i rinnovi dei contratti dei calciatori che rappresentano parte integrante del nostro progetto. Non sono dinamiche che comportano ansie né da parte nostra né da parte loro“.

INZAGHI – “Gode della stima di tutto il mondo Inter, della società, della tifoseria assolutamente per merito dimostrando negli anni grande professionalità e competenza. Normale che da parte nostra vogliamo continuare con lui: il modus operandi ci convince. Sono tematiche che affronteremo al momento giusto. Inzaghi gode della nostra fiducia, so che è contento di rimanere con noi, noi altrettanto: l’aspetto contrattuale rappresenta soltanto un complemento”.