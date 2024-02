Inzaghi contro l’asterisco due anni dopo, ma ora è cambiato tutto

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione del recupero del campionato italiano di Serie A. Una sfida per i nerazzurri molto diversa da quella di Bologna di due stagioni fa: andiamo a vedere tutto

L’Inter di Simone Inzaghi questa sera sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione del recupero della 21esima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri arrivano a questa gara con ben 9 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice per lo scudetto, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri hanno faticato nelle ultime giornate e perso un po’ di terreno proprio dalla Beneamata che stasera ha un match-point importante per allungare ancora di più sulla Vecchia Signora. Una situazione radicalmente diversa da quel famoso ‘asterisco’ in classifica con il Bologna che poi costò addirittura lo scudetto ai ragazzi di Simone Inzaghi nella prima stagione del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter. Oggi la situazione è radicalmente diversa e anche sui social gli umori e le sensazioni sono all’opposto: andiamo a vedere un po’ di reazioni social e di aspettative di quella che sarà la gara di stasera fra Inter e Atalanta.

Gli umori social in vista di Inter-Atalanta

Gli umori social a poche ore dalla sfida fra Inter e Atalanta sono diversi, ma sicuramente molto più distesi e sereni rispetto a due stagioni fa. L’Inter, in questa annata, sta letteralmente volando e Simone Inzaghi, dopo le tante critiche, viene osannato da tifosi e addetti ai lavori. Su X per esempio, ironicamente, un tifoso ha commentato: “Inzaghi non ha parlato ieri e non parlerà oggi prima di Inter-Atalanta. Voi pensate a conferenza stampa o interviste, ma questo non sta parlando nemmeno con staff, giocatori e parenti. Non parla con nessuno. Vuole vincere anche il Gioco del Silenzio“.

Ma c’è anche chi, più seriamente, sottolinea tutta l’applicazione del tecnico in questo momento delicato: “L’umiltà di un uomo che sa di aver mancato l’obiettivo per pochissimo e che sa di dover lavorare tanto per arrivarci finalmente. Personalmente, non smetterò mai di essere grata ad Inzaghi per i momenti vissuti ad oggi, nel bene e nel male“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

L’option Simeone inzaghi pour le banc du Barca me plaît à vrai dire — 1899 (@leglsn) February 28, 2024

Inzaghi lo farà riposare alla prossima, è la frase che il mister si ripete in testa ogni volta che dirama la formazione. — Filo_ (@FiloRuben11) February 28, 2024

L’umiltà di un uomo che sa di aver mancato l’obiettivo per pochissimo e che sa di dover lavorare tanto per arrivarci finalmente.

Personalmente, non smetterò mai di essere grata ad Inzaghi per i momenti vissuti ad oggi, nel bene e nel male. pic.twitter.com/WaxZm07ThG — Lara Croft 🍋🪩 (@simonacroft92) February 27, 2024