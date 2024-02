Inter-Atalanta, polemica a sorpresa di Percassi: “Episodi gravissimi al Var”

Il postpartita di Inter-Atalanta si infiamma con le dichiarazioni dell’ad bergamasco Luca Percassi, che contesta l’operato dell’arbitro e del Var

Netta vittoria dell’Inter sull’Atalanta nell’ultimo recupero di campionato. Partita dominata, dopo una prima fase in equilibrio, dalla squadra di Simone Inzaghi, che allunga a +12 sulla Juventus e inizia a intravedere lo scudetto. Ma non mancano le polemiche alla fine della gara.

Match che è stato caratterizzato da una rete annullata all’atalantino De Ketelaere e un calcio di rigore concesso all’Inter, entrambi gli episodi con l’intervento decisivo del Var. Decisioni apparse corrette, ma non la pensa in questo modo Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che nel post gara, su ‘DAZN’, ha sparato a zero contro l’arbitraggio.

“Commentare una partita così è difficile – ha spiegato – Avevamo una grandissima squadra di fronte e meritano la loro classifica, c’è grande dispiacere per il risultato ma ci sono stati episodi determinanti. Sono stati fatti errori gravissimi da parte del Var, incomprensibile annullare a noi un gol così con tutte le immagini che ci sono, al massimo era fallo da rigore. Il tocco di braccio di Miranchuk non c’è, il Var evidentemente ha creato quest’effetto per cui si vedono cose che non ci sono. Non si possono interpretare immagini che sono chiarissime. Non voglio aprire un dibattito ma esprimere il nostro pensiero. Il rigore concesso all’Inter è stato un altro episodio scandaloso, hanno trascorso cinque-sei minuti per scoprire qualcosa che nessuno aveva visto. Poteva essere una partita potenzialmente bellissima, è stata condizionata da episodi arbitrali che hanno determinato il risultato”.