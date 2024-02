Inter-Atalanta, giusto il rigore concesso al Var: ecco perché

In Inter-Atalanta, discussioni sul rigore concesso al Var ai nerazzurri e da cui è nato il 3-0: ecco perché la decisione è corretta

Inter sempre più scatenata, nerazzurri che anche contro l’Atalanta danno spettacolo e mettono una ipoteca serissima sulla conquista dello scudetto. La squadra di Inzaghi pare inarrestabile, anche se nel match contro i bergamaschi ha fatto discutere la concessione del rigore che ha portato alla rete del 3-0.

Rigore accordato per fallo di mano di Hateboer su cross di Dumfries, con l’arbitro Colombo chiamato al Var per decidere sull’assegnazione del penalty. In precedenza, il guardalinee, sul precedente cross di Dimarco, aveva alzato la bandierina per segnalare l’uscita del pallone, anche se la rivisitazione al monitor ha appurato che la palla non era mai uscita dal terreno di gioco. Procedura al Var corretta perché non importa come, al momento del cross di Dumfries, il guardalinee avesse sbandierato. Il fischio di Colombo per fermare il gioco, era arrivato successivamente, quindi a fallo di mano avvenuto, e dunque il Var era, da regolamento, legittimato a intervenire.