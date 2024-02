Inter-Atalanta, gol annullato a De Ketelaere: VAR decisivo, ecco cosa è successo

Primo colpo di scena a San Siro: De Ketelaere aveva timbrato il momentaneo 0-1 che è stato però annullato per tocco di braccio di Miranchuk

Ci si aspettava un inizio di gioco veemente a San Siro tra Inter e Atalanta e la attese fino a questo momento non sono state deluse. Il match ha avuto un primo scossone a cavallo del decimo minuto di gioco, con De Ketelaere che era riuscito a sfruttare uno svarione degli uomini di Inzaghi in fase di impostazione mettendo dentro la rete del potenziale 0-1.

Il gol degli orobici, però, è stato annullato dall’arbitro Colombo dopo un check al monitor durato diversi secondi. Prima che arrivasse sui piedi di De Ketelaere, infatti, il pallone tocca la parte superiore del braccio di Miranchuk, che aveva anticipato Bastoni nel cuore dell’area di rigore. Prima di giudicare se ci fossero gli estremi per il fallo del trequartista di Gasperini ai danni del difensore dell’Inter, Colombo ha punito il tocco di braccio di Miranchuk, apparso piuttosto evidente. Da segnalare come non ci siano state particolari proteste in campo. Molto più agitato – in panchina – il tecnico degli orobici Gasperini.