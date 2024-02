DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli 0-0: Si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Bigica e il Napoli di Calzona in tempo reale

Il Napoli fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia in una gara valida come recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A, non disputata un mese fa per gli impegni dei partenopei in Supercoppa Italiana. Una sfida tra due delle formazioni che hanno maggiormente deluso in questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Reduci dal pareggio beffa all’ultimo minuto contro il Cagliari, che ha fatto seguito a quello casalingo contro il Genoa e alla sconfitta contro il Milan, gli azzurri di Francesco Calzona vogliono tornare a vincere. Si tratta quasi di un’ultima spiaggia: tre punti sono fondamentali per raggiungere la Lazio all’ottavo posto a quota 40 e restare in corsa per un posto in Champions. Ma i neroverdi, che vedono l’esordio in panchina di Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera al posto dell’esonerato Dionisi, non possono permettersi altri passi falsi. Serve un risultato positivo per uscire dalla crisi e dalla zona retrocessione: il ko contro l’Empoli fa sì che gli emiliani abbiano raccolto un solo punto nelle ultime sei giornate. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i campioni d’Italia uscenti si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Lauriente, Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli* 37, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13.