DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A per la capolista Inter che ospita l’Atalanta

Continua la marcia inarrestabile dell’Inter che continua a inanellare vittorie su vittorie e, nel recupero della gara contro l’Atalanta valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A rinviata per le gare della Supercoppa Italiana, hanno la possibilità di portarsi a +10 dalla Juventus di Massimiliano Allegri seconda in classifica.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, al centro di diversi interessamenti dei club della Premier League in vista della prossima stagione, sono reduci dal rotondo 4-0 rifilato al Lecce di Roberto D’Aversa lontano dalle mura amiche. Come detto, continua la cavalcata inesorabile verso la conquista del titolo di campione d’Italia e, con una vittoria, metterebbero un macigno tra la vetta della graduatoria e le inseguitrici. Di contro, i nerazzurri bergamaschi dell’allenatore Gian Piero Gasperini tornano sullo stesso campo dove domenica scorsa hanno conquistato un prezioso 1-1, gol di Leao e Koopmeiners su un contestatissimo rigore assegnato da Orsato, contro il Milan di Stefano Pioli. Il quarto posto, l’ultimo utile per l’approdo alla prossima edizione della Champions League, è adesso distante solo due lunghezze, occupato dal sorprendente Bologna di Thiago Motta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Martinez. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: