Cambio di programma e niente addio: in panchina anche la prossima stagione

Cambio di programma in panchina: il presidente vuole che il tecnico rimanga alla guida della squadra anche la prossima stagione. Una decisione destinata a far discutere

Sarà un’estate calda per tanti allenatori, pronti a sedersi su nuove panchine. Ad oggi sia in Italia che nel resto d’Europa sono poche le squadre che hanno deciso su quale allenatore puntare la prossima stagione.

In Serie A ad esempio, Juventus e Milan non sono certe di confermare Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Poi c’è il Napoli che certamente si affiderĂ ad una nuova guida, per rilanciarsi dopo un’annata disastrosa. All’estero, Bayern Monaco e Liverpool stanno scegliendo a chi consegnare la panchina. Lo starebbe facendo anche il Barcellona, che nelle ultime settimane è stato in contatto con diversi tecnici per il dopo Xavi, ma dalla Spagna arriva la clamorosa notizia.

Il presidente Joan Laporta – come scrive Sport.es – avrebbe invitato l’ex centrocampista a continuare sulla panchina dei blaugrana, fino al termine del contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Barcellona, cambio di rotta: Xavi ancora in panchina

Una volontà , questa, che troverebbe d’accordo anche il vice-presidente Rafa Yuste. Una volontà dettata dalle difficoltà nel trovare il sostituto di Xavi, ma anche dal fatto che il 44enne di Terrassa conosce bene la squadra, con la quale sta facendo un buon lavoro.

In questi giorni sono stati diversi gli allenatori accostati al Barcellona. Uno dei tecnici nella lista di Laporta è sicuramente Roberto De Zerbi, ma il club blaugrana appare per nulla propenso a pagare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria per liberarlo dal Brighton.

Ci sono altri nomi, come Hansi Flick, ma non convincono pienamente. La palla, dunque, adesso passa a Xavi: toccherĂ a lui decidere se continuare ancora alla guida del Barcellona o se sia meglio separarsi, come deciso qualche settimana fa.