AS Roma Business Summit 2024: il programma dell’evento

Oggi all’Olimpico andrà in scena la seconda edizione dell’AS Roma Business Summit 2024.

Il programma di ‘Snack Summit’, in collaborazione con il ‘Social Football Summit’, si aprirà alle ore 15 con gli interventi di Santo Rullo, Danielle Madam e Andrea Catizone legati al tema ‘Inclusion: breaking down barriers’.

Alle 15.30 spazio alla discussione su ‘Leadership: be brave’, con gli interventi di Costanza Linardos e Fabio Curtacci. Alle 16, infine, ‘Mental coaching: it’s easier thank you think’ con Nicoletta Romanazzi e Alessia Zecchini. Moderano le discussioni, Simona Rolando e Matteo Vespasiani.