Altro tecnico che saluta, l’annuncio UFFICIALE arriva in diretta

Un altro tecnico costretto a dire addio: l’annuncio della separazione è ufficiale

Un altro nuovo addio e un’altra panchina che si svuota. L’annuncio è ormai ufficiale e arriva direttamente dai piani più alti.

Samuel Eto’o ha infatti annunciato, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘France 24’ come Rigobert Song non sarà riconfermato come allenatore della nazionale del Camerun. Il contratto del tecnico scadrà a fine febbraio, ma la Federcalcio camerunense ha ufficializzato come non ci sarà un rinnovo. Lo ha confermato appunto lo stesso Eto’o, presidente della Federcalcio camerunese (Fecafoot). La Coppa d’Africa miete dunque l’ennesima vittima. Sono ben nove i tecnici che hanno lasciato il proprio incarico alla fine della competizione.

Queste le parole dell’ex attaccante di Barcellona ed Inter: “Rigobert ha portato molto a questa squadra, ma le leggi del calcio sono quelle che sono. Non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e io e il nostro comitato esecutivo non vediamo i presupposti di rinnovare il contratto. Ho avuto l’opportunità di discuterne con lui. Gli ho comunicato le nostre posizioni e ora dobbiamo pensare al futuro, augurandogli ogni successo per la sua futura carriera. Permettetemi di rendergli omaggio, è stato il mio capitano in Nazionale”.