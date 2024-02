Svolta Roma, top player fuori per tutta la stagione: “Stop di 3 mesi”

L’allenatore ha annunciato in conferenza stampa la gravità dell’infortunio rimediato dal suo attaccante

Infortunio più grave del previsto per il calciatore che con molta probabilità è costretto a salutare in largo anticipo questa stagione. Il forte attaccante non sarà dunque a disposizione per il resto dei match in programma in campionato e dovrà rinunciare pure al doppio duello di Europa League tra Roma e Brighton del prossimo marzo.

Ad annunciare la sfortunata notizia è stato Roberto De Zerbi in conferenza stampa. Il tecnico ha ammesso che l’infortunio che ha tenuto Karou Mitoma fuori dai convocati dell’ultimo match in Premier League pareggiato lo scorso sabato contro l’Everton, si è rivelato più grave del previsto. Il forte attaccante giapponese, infatti, con ogni probabilità si perderà tutto il finale di stagione.

Queste sono state le parole dell’allenatore italiano nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della gara di FA Cup contro il Wolverhampton: “Karou Mitoma rimarrà fermo due o tre mesi, quindi stagione finita. E’ una brutta, brutta situazione. Si tratta dell’infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori sabato. E’ un problema importante. Penso che serviranno due o tre mesi, quindi la stagione per lui è finita”.

Una pedina chiave che il Brighton non avrà quindi a disposizione per gli ottavi di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, con andata prevista all’Olimpico il prossimo 7 marzo e ritorno in Inghilterra fissato per il 14 marzo.