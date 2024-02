Svezia in ansia: Olsson in ospedale per una malattia cerebrale

Il giocatore svedese del Midtjylland tiene in apprensione tutto il mondo del calcio: il 28enne non respira autonomamente

Tutto il mondo del calcio è stato colpito da una notizia drammatica legata a Kristoffer Olsson. L’ex giocatore dell’Arsenal, oggi al Midtjylland – come comunicato dallo stesso club danese – è ricoverato e collegato a un ventilatore per una malattia cerebrale acuta.

La malattia del 28enne calciatore della nazionale svedese – fa chiarezza il Midtjylland – non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né la causa è dovuta a fattori esterni. Olsson ha perso conoscenza nella sua casa esattamente sette giorni fa, prima di venire trasferito all’ospedale universitario di Aarhus.

Il mondo del calcio si è così stretto attorno al giovane calciatore. Lo ha fatto la nazionale svedese, con un tweet: “Tutta la famiglia del calcio svedese – si legge – ti pensa e spera che tu possa riprenderti presto. I nostri pensieri vanno anche ai cari di Kristoffer in questo momento difficile”.

Anche l’Arsenal ha fatto sentire subito la propria vicinanza al calciatore e alla sua famiglia: “Guarisci presto Kristoffer, Ti auguriamo una pronta e completa guarigione”

Get well soon, Kristoffer.

We wish you a full and speedy recovery ❤️ https://t.co/ruRrMpiPI8 pic.twitter.com/0RQMAQjUtQ

— Arsenal (@Arsenal) February 27, 2024