Quota Champions, dal Bologna al Napoli: quanti punti servono per la qualificazione

Ecco quanti punti servono alle squadre di Serie A per centrare la qualificazione in Champions League: l’analisi squadra per squadra

E’ bagarre per un posto in Champions League, nonostante l’Italia possa vantare al momento la possibilità di portare cinque squadre nella competizione più importante d’Europa. Certo, tutto dipenderà dal ranking, che attualmente vede il nostro Paese davanti a tutti.

Bologna e Atalanta stanno obiettivamente andando ad un’altra velocità rispetto alle contendenti alle loro spalle. La Roma, con De Rossi, ha cambiato passo e sta accumulando punti importantissimi per centrare il quarto posto. Ma allora qual è la quota Champions? Quanti punti serviranno alle formazioni in lotta per ottenere il pass al torneo? Analizziamo nel dettaglio la situazione squadra per squadra al termine della 26a giornata.

Bologna, media punti da sogno: ecco la quota Champions

La squadra di Thiago Motta può arrivare ad un massimo di 84 lunghezze. La proiezione attuale porta la formazione rossoblu verso i settanta punti, considerato anche come soglia di qualificazione per entrare in Champions League. L’obiettivo del Bologna (48) è mantenere questo standard di 1,8 punti a partita. Difficile prevedere che le altre possano fare meglio.

Atalanta, che scia: può superare 80 punti

I nerazzurri hanno una gara da recuperare ma attualmente in classifica sono dietro di due punti dal Bologna. Una vittoria contro l’Inter al recupero della 21a giornata permetterebbe alla banda di Gasperini di superare il Bologna. Fino al termine della stagione, l’Atalanta (46) può accumulare un massimo di 85 punti. Basterebbe molto meno per centrare la Champions.

Roma, con De Rossi è marcia Champions

Altri 36 punti a disposizione totali. Se De Rossi non dovesse sbagliare neanche un colpo fino a fine stagione può arrivare ad un massimo di 80 lunghezze. La verità è che la proiezione della Roma (44) è di gran lunga più bassa: 64 punti. Potrebbe non bastare. Tuttavia, con il nuovo allenatore, la formazione viaggia a 2,5 punti a partita. Se dovesse mantenere questo trend, andrebbe a quota 74. E allora sì che la Champions sarà praticamente cosa fatta.

Fiorentina, un punto e mezzo a partita non basta

Fin quando la matematica permette ai viola di sperare, bisogna parlare di qualificazione possibile. E’ chiaro che la Fiorentina (41) deve aumentare la media punti, ora ferma a 1,5 a partita. Troppo bassa la quota di 60 punti per centrare la Champions. Dunque, alla formazione di Italiano servirà che davanti caleranno di rendimento e che la Fiorentina faccia bottino (quasi) pieno fino a fine stagione.

Lazio, oltre 25 punti per centrare la Champions

Discorso simile alla Fiorentina per Sarri e i suoi ragazzi. La Lazio (40) può arrivare a 76 punti. Praticamente per centrare una qualificazione al quarto posto sarà necessario fare 27-28 punti su 36 a disposizione. E ora la proiezione porta i biancocelesti a 58 lunghezze.

Napoli, quarto posto un miraggio: obiettivo 30 punti in 13 gare

Serve un miracolo sportivo. E potrebbe non bastare. La media punti è drammatica: 1,48. La proiezione porta gli azzurri a raggiungere circa 56 punti. Sarebbero praticamente fuori da ogni tipo di discorso europeo. Ecco allora che su 39 punti a disposizione, il Napoli (37) deve provare a conquistarne almeno 30 per andare in Champions League.