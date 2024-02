Sarri non lo nasconde: “C’è una cosa preoccupante”

La Lazio cade contro la Fiorentina e vede allontanarsi la zona Europa: Sarri commenta la prestazione dei suoi

La Lazio va ko contro la Fiorentina e si allontana dalla zona Europa. Nel post gara a ‘DAZN’ Sarri commenta così la sfida del Franchi: “Era un rischio che stavamo correndo. Non siamo attrezzati per fare quattro competizioni, poi stasera siamo arrivati con 2-3 ragazzi con sintomi influenzali, 3-4 ragazzi che dovevano riposare e qualcun altro che non doveva rientrare. Si sperava che la botta di fortuna del primo tempo ci desse un po’ di scossa, ma la squadra era piatta e non ha reagito: significa che la squadra era cotta. Bisogna rigenerarsi e non darsi alibi: questi di cui ha parlato sono attenuanti, anche perché anche da zoppi si può fare meglio di questa sera”.

QUARTO POSTO – “Nella corsa al quarto posto siamo messi male, la situazione mi sembra difficile. Poi da qui a non provarci c’è differenza, ma la struttura mentale nostra rende tutto più complicato”.

SQUADRA MOLLA – “Quella è energia nervosa. C’è un particolare che dice tutto: la Fiorentina ha battuto otto angoli e l’hanno presa otto volte loro”.

Fiorentina-Lazio, Sarri non accampa scuse: “Peggio non possiamo fare”

PEGGIO – “Peggio di così non possiamo fare, speriamo in qualche miglioramento”.

COME RIPARTIRE – “La sconfitta può essere anche salutare, è più difficile le vittorie. Le sconfitte di fanno arrabbiare, speriamo che ci sia una reazione nervosa forte ad una partita in cui gli avversari ci hanno dominato. Poi si spera di riprenderci un po’. L’aspetto preoccupante è la domanda che mio sono posto io: abbiamo la struttura mentale per quattro competizioni? Non lo so”.

ROSA LUNGA – “Nel momento in cui c’è un tour de force di partite, abbiamo avuto 6 giocatori fuori per infortunio. È chiaro che questo è condizionante e ci ha messo in difficoltà. Stasera sono andati dentro con febbre e bronchite. Questo può succedere, ma se succede quando giochi ogni tre giorni è pesante”.