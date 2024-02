Leao brilla in un Milan spento, ma non tutti sono d’accordo: “Abbiamo il sostituto in casa”

Il Milan continua a non vincere, ma contro l’Atalanta Rafael Leao è tornato al gol: andiamo a vedere che cosa pensano i tifosi dell’attuale momento della stella portoghese della squadra rossonera

Il Milan di Stefano Pioli continua a non vincere nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri, dopo il tonfo nel finale di Monza contro i ragazzi di Raffaele Palladino, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una bella prestazione da parte del Diavolo, forse una delle migliori stagionali, ma non è bastato.

Per il Milan, ad inizio partita, è andato a segno Rafael Leao che ha ritrovato il gol nel campionato italiano di Serie A dopo mesi e mesi. Una rete bellissima nata da un’azione personale incredibile che ha esaltato il talento incredibile del calciatore portoghese che, dopo il gol, ha un po’ polemizzato nei confronti delle critiche mimando il gesto delle chiacchiere a favore di telecamera. Un gesto che non è piaciuto a tutti i tifosi considerando il rendimento non particolarmente eccellente dell’asso lusitano in questa stagione, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere negli anni scorsi.

Leao segna, ma non convince al 100%: le reazioni social

Sui social in molti hanno commentato la prestazione del Milan, quella di Rafael Leao e l’esultanza del calciatore portoghese dopo la marcatura. Qualcuno per esempio ha affermato: “Il sostituto di Leao ce lo abbiamo in casa e a mio avviso è pure più forte, sto parlando di Christian Il Calcio Pulisic che finalmente avrebbe la #10 che gli spetta di diritto“. Un altro invece afferma: “Beh scusa , le differenze sono anche sotto gli occhi di tutti. Leao fa parlare di sé per il valore monetario che gli è stato dato e poi fa prestazioni irritanti. Non capisco perché tanti tifosi prendano sul personale se qualcuno di esterno fa notare atteggiamenti non consoni“.

Ci sono però anche degli elogi nei confronti di Leao, che arrivano dall’estero: “Rafael Leao ha segnato 9 gol in questa stagione e penso che siano stati tutti grandi gol, questo ragazzo non ha gol brutti anche se viene pagato per segnarne uno“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Il sostituto di Leao ce lo abbiamo in casa e a mio avviso è pure più forte, sto parlando di Christian Il Calcio Pulisic che finalmente avrebbe la #10 che gli spetta di diritto #LEAOUT — IL LOPETEGUIANO (@masolinismo) February 27, 2024

Rafael Leao tiene 9 goles esta temporada y creo todos han sido golazos, el tipo no tiene gol feo ni aunque le paguen por hacer uno. Más encima tenemos que contar una chilena, una tijera, corridas donde va dejando jugadores apilados uno a uno, toques de primera al ángulo… El… — AC Milan TMN (@MilanTMN) February 26, 2024

Ma le prestazioni sarebbero irritanti per chi? È il Milan di Pioli a essere irritante, la verità è che Leao riesce a spiccare e a mostrare doti anche in una squadra male allenata come il Milan attuale, in qualunque caso non è un problema degli interisti, però ne parlano solo loro — 𝐊𝐋𝐎🅿️🅿️𝐈𝐀𝐍𝐎 (@OG__Padu) February 27, 2024