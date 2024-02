Juve, Rugani eroe per un giorno: dal gol al Frosinone alla situazione contrattuale | CM.IT

La Juventus è al lavoro in vista della sfida contro il Napoli, dove non avrà a disposizione né Rabiot, né McKennie. La ‘Signora’ è tornata alla vittoria, grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Rugani, eroe per un giorno

Il centrale difensivo, sempre pronto quando chiamato in causa, va in scadenza a giugno 2024. La priorità è quella di rimanere in bianconero.

La Juventus è tornata a vincere contro il Frosinone. E lo ha fatto con una gara ricca di emozioni, sulle montagne russe. Due volte in svantaggio, la ‘Signora’ ha riacciuffato la parità in entrambe le occasioni coi gol di Dusan Vlahovic. Servito per ben due volte dall’ottimo Weston McKennie.

Il vantaggio bianconero, poi, è stato firmato da Daniele Rugani allo scadere. Al 95′, letteralmente sul gong finale del match. Fino alla fine, direbbe qualcuno, è così è stato. Una vittoria sofferta e al tempo stesso determinante, che riporta i tre punti in casa Juve dopo un mese. E Rugani, scelto per l’assenza di Danilo e le condizioni non ottimali di Alex Sandro, ha risposto presente. Ancora una volta. Il giocatore classe ’94 sta vivendo questa seconda parentesi alla Juventus da comprimario, ma con la capacità di sapersi rendere utile sempre e sfoggiando prestazioni di livello. Il suo contratto scade il 30 giugno di questo anno. A che punto sono i dialoghi tra le parti?

Calciomercato Juventus, Rugani in scadenza: la priorità per il centrale è il futuro in bianconero

C’è un discreto ottimismo tra le parti, per il rinnovo di Daniele Rugani. Il giocatore, dopo le esperienza a Rennes e Cagliari è tornato alla Juve per restare. E domenica ha firmato il gol da tre punti.

Daniele Rugani non è mai stato un titolare della Juventus. Arrivato nel periodo della grande BBC, formata dagli inossidabili Barzagli, Bonucci e Chiellini, ha fatto difficoltà a imporsi nonostante le buone aspettative che si portava sulle spalle. Poi la stagione 2020/21 con i prestiti prima al Rennes, poi al Cagliari, quindi il rientro alla base. Con l’intenzione di giocarsi ancora la sue carte e l’arrivo poi di mister Allegri, che lo ha sempre stimato, ha permesso al ragazzo di Lucca di ritagliarsi nuovamente un ruolo importante in rosa. La gara col Frosinone è l’ultimo tassello di una stagione 23/24 ottima da ‘attore non protagonista’, ma il gol (il secondo in campionato, più uno in Coppa Italia) è il giusto premio per il difensore. E per la Juventus. Il legame tra il centrale e la ‘Signora’ termina alla fine di questa stagione sportiva.

La questione legata al contratto di Rugani, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, racconta di un incontro che non ci è ancora stato. L’ultimo confronto è stato ad agosto, dove è stata ribadita la volontà di andare avanti assieme e rinnovare. Intenzione espressa nel poi nel corso dei mesi. Il confronto decisivo non è ancora avvenuto, ma dovrebbe essere ad aprile. La Juventus ovviamente gli chiederà una riduzione importante dello stipendio, forse della metà rispetto a quello che prende attualmente. Attualmente il ’24’ percepisce 3 milioni e mezzo netti all’anno.

Il giocatore tramite il suo agente fa sapere che sono aperti a questa opzione, siccome sono consapevoli di come è cambiata la situazione dentro la Juve: per restare alla Juve uno sforzo lo fanno sicuramente, la volontà è quella di andare avanti insieme. C’è del discreto ottimismo sul fatto che si possa trovare una quadra. La volontà di Daniele è quella di rimanere in bianconero, mettendo la Juve in cima alla lista delle opzioni, e al momento non ascoltando eventuali altre proposte più remunerative dal punto di vista economico.