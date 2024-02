Inter, primo colpo per la nuova stagione: arriva la conferma

L’Inter guarda già alla prossima stagione, arrivano conferme ufficiali sul primo rinforzo per i nerazzurri

Inter scatenata e pronta ad allungare le mani sul ventesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri sfideranno l’Atalanta domani sera e in caso di successo si porterebbero a 12 punti di vantaggio sulla Juventus, mettendo una serissima ipoteca sul trionfo finale. Giornata dopo giornata, del resto, la squadra di Simone Inzaghi sta confermando il suo strapotere.

Inter che non solo viaggia spedita in campionato, ma ha anche la possibilità di andare avanti in Europa e provare a ripercorrere il grande percorso in Champions League dello scorso anno. Risultati importanti, derivati dal grande lavoro del tecnico ma anche da quello della dirigenza, con Marotta che ha fatto la sua parte nel costruire una squadra all’altezza della situazione in ogni occasione. E l’ad nerazzurro, come sappiamo, è già al lavoro per preparare una rosa altrettanto competitiva per il prossimo anno. Con il primo rinforzo che è stato ‘ufficialmente’ confermato.

Inter-Taremi, ‘ufficiale’ secondo il presidente del Porto

Inter che ha seguito da vicino, come sappiamo, Mehdi Taremi e si prepara ad acquisirlo a parametro zero. La conferma arriva anche dal presidente del Porto, Pinto Da Costa, che ha parlato dell’attaccante iraniano.

In un incontro pubblico tenutosi ad Oporto, interpellato sull’argomento, Da Costa ha di fatto annunciato che Taremi sarà un prossimo giocatore dell’Inter. “E’ un giocatore importante, ma non possiamo farci più nulla – ha spiegato – Un giocatore a fine contratto è libero di scegliere il proprio futuro. Accade anche a club più importanti di noi, come al Psg. Posso solo augurargli di essere felice”. Ancora una volta, dunque, Marotta conferma il suo grande fiuto sui parametri zero. E probabilmente il bomber non sarà l’unico, visto che Zielinski seguirà molto probabilmente il suo esempio.