Dal Chelsea alla Serie A: oltre 200 milioni per gli esuberi

Il Chelsea vende tutti: gli inglesi pronti a cedere i giocatori in esubero per evitare penalizzazioni. Ecco chi potrebbe far comodo in Serie A

Non è proprio un buon momento per il Chelsea. Il club inglese, fuori da tutte le competizioni europee, sta vivendo una stagione davvero complicata: nonostante il mercato faraonico del passato, la squadra londinese non riesce a competere per il vertice. Così il Liverpool, capolista, ha ben 25 punti di vantaggio. Un vero e proprio abisso. Il Chelsea è solo all’undicesimo posto, in una terra di nessuno, già senza obiettivi al 27 febbraio.

La situazione appare, inoltre, destinata a peggiorare, con gli inglesi chiamati a fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario interno. Il Chelsea rischia, infatti, una penalizzazione per le troppe spese e secondo quanto trapela in Inghilterra, avrebbe bisogno di incassare una cifra vicina ai 100 milioni di sterline prima del 30 giugno per rispettare i parametri.

Il Chelsea può davvero riuscire nell’impresa, anche perché i giocatori che possiede, considerati anche i tantissimi prestiti, sono davvero parecchi. E’ possibile così stilare una formazione, con calciatori che non rientrano più nei piani dei londinesi.

Tra i pali ad esempio c’è abbondanza, con Sanchez e Kepa, che potrebbero fare comodo a tante squadre importanti.  In difesa, molti degli elementi in esubero sono stati accostati a diverse squadre italiane: a gennaio ad esempio Chalobah e Badiashile, erano nomi buoni per il Milan, ma potrebbe far comodo in Serie A anche Sarr. Più difficile, invece, vedere Cucurella, che potrebbe far ritorno in Spagna. Guardando a centrocampo, potrebbe essere interessante riportare a casa – a buon prezzo – il talento di Casadei. Farebbero comodo, poi, anche Chukwuemeka e Lavia, con il primo in orbita Milan da tempo.

Serie A, attacco stellare in esubero

I giocatori più interessanti sono chiaramente quelli offensivi, con Lukaku che guida il gruppo dei sicuri ceduti. Il bomber oggi alla Roma non farà di certo ritorno al Chelsea. Può essere venduto definitivamente per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Discorso identico per Broja, in passato finito nel mirino di Inter e Milan. Ma se fosse Mudryk a lasciare il Chelsea? Qui la cifra richiesta sarebbe certamente più alta, ma chissà che la Juve non torni a farci un pensierino se dovesse davvero cedere Chiesa. Nel tridente offensivo degli esuberi non possiamo non mettere Ziyech, oggi in Turchia, ma con un contratto con gli inglesi ancora fino al 2025. Sono davvero tanti i calciatori, che se venduti al prezzo giusto, permetterebbero di incassare ben oltre 200 milioni

La formazione in esubero – Kepa; Chalobah, Badiashile, Sarr, Cucurella; Casadei, Chukwuemeka, Lavia; Ziyech, Lukaku, Mudryk.