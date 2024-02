Colpo Juventus in Arabia: che intreccio con Milinkovic-Savic

La Juventus rischia di essere tra le grandi protagoniste della prossima sessione estiva di mercato: possibile intreccio con Milinkovic-Savic

Il gol di Rugani, allo scadere del recupero nel match contro il Frosinone, ha permesso alla Juventus di tornare alla vittoria dopo quattro partite senza successo: risultato importante ma Allegri deve lavorare su diversi aspetti perché la sua squadra ha perso quella solidità difensiva che ha sempre contraddistinto il club bianconero.

Tra i protagonisti nel match contro il Frosinone dobbiamo menzionare Vlahovic, autore di una doppietta. Chi, invece, non è riuscito ad imporsi è stato Kostic. L’esterno offensivo sta vivendo una stagione complicata: quattro assist e nessun gol in stagione per il classe 1992 che si era distinto nella passata stagione risultando uno dei migliori nella rosa bianconera.

La Juventus, in questi ultimi mesi stagionali, ha bisogno del miglior Kostic se vuole blindare il secondo posto in campionato ed arrivare in fondo in Coppa Italia. L’esterno offensivo sta vivendo un momento non felicissimo e, come anticipato da Calciomercato.it, il suo futuro sembra essere deciso. Nel corso della prossima sessione estiva di mercato, il calciatore potrebbe lasciare il club bianconero nonostante un contratto in scadenza nel 2026. Kostic potrebbe lasciare l’Europa e andare a giocare insieme ad un’altra conoscenza del massimo campionato italiano, Milinkovic-Savic.

Kostic può lasciare la Juventus: sul giocatore forte l’interesse dell’Al-Hilal

Stando a quanto riportato da todofichajes, il futuro dell’esterno offensivo sembra destinato ad essere lontano dall’Europa. Il giocatore ha diversi estimatori in Saudi Pro League dove le società, lo hanno dimostrato nelle ultime sessioni estive di mercato, hanno una disponibilità economica veramente importante.

La squadra maggiormente interessata a Kostic sembra essere l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic: l’ex centrocampista della Lazio dunque si troverebbe a giocare con l’esterno serbo. Un giocatore come il classe 1992 aumenterebbe il tasso tecnico di un campionato che vuole proseguire la propria crescita per diventare tra i migliori al mondo. L’attaccante della Juventus rischia di essere l’ennesimo giocatore a volare in Arabia: al momento si tratta di una semplice indiscrezione ma nel mercato tutto può succedere e non è da escludere la partenza di Kostic al termine della stagione.