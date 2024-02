“Audio integrali dei Var a fine gara”: annuncio ufficiale dall’Aia

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici, ha anticipato il nuovo strumento

Prosegue l’inchiesta portata avanti da ‘Le Iene’ sul mondo arbitrale, nata dalla denuncia choc fatta da un arbitro attualmente in attività nel campionato italiano e rimasto anonimo. Nell’episodio in onda stasera, è stato sentito il presidente dall’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici.

Il numero uno dell’AIA, nel mirino per non aver autorizzato gli arbitri Baroni e Minelli a rilasciare interviste per commentare il famoso ricorso presentato tre stagioni fa alla giustizia sportiva per dei voti che loro sostenevano fossero ‘taroccati’, ha spiegato la sua decisione: “Ma veramente no. Io smentisco questa cosa. Loro possono parlare tranquillamente delle loro vicende. Eravamo sotto partita, loro erano impegnati. Il no era perché erano sotto partita sotto gara. Probabilmente c’è stato un fraintendimento. Perché non ho dato l’autorizzazione? Gliela do io adesso”.

Nel merito della vicenda che riguarda Baroni, Minelli, Pacifici ha preferito non approfondire un tema che non lo riguarda direttamente: “La vicenda è di quattro anni fa e quindi io non l’ho seguita direttamente. Non conosco nei dettagli la situazione relativa all’indagine della magistratura Io sono sempre per la meritocrazia. Probabilmente qualche cosa non è andata a buon fine. Ecco, questo sì. Io prendo atto di quello che dice la Procura. Io non ho altre osservazioni da fare”.

Sulla squalifica di Morganti, invece, il presidente ha risposto: “Io in quel periodo non ero presente, quindi prendo atto di quelle che sono le conclusioni sia della Procura federale che della magistratura ordinaria. Sulle dinamiche della Procura non so dire, io sono uomo di campo e ho un modo di fare completamente diverso, fa parte delle persone. Io dico che non è quella l’immagine dell’Aia, se poi c’è qualche errore di percorso ne prendiamo atto e sicuramente cerchiamo, attraverso l’errore di percorso, di non ricaderci e fare meglio. E questo è il mio impegno personale”.

Svolta Var, l’annuncio di Pacifici: “Presto audio integrali dopo le partite”

Pacifici ha inoltre anticipato una svolta imminente per la trasparenza del Var.

Questo l’annuncio del presidente dell’AIA: “Pubblicare gli audio dopo le partite? Arriveremo anche a questo. Ma c’è un problema anche legato al giudice sportivo. Come vede, anche l’open Var è cambiato? Praticamente c’è l’ascolto dell’audio a caldo di alcune situazioni. C’è un passaggio tecnico che va fatto, ecco, senza dubbio. Dobbiamo sentire la Federazione, Gravina, e vedremo se possiamo andare su questa strada”.

Un po’ più articolata, sempre secondo Pacifici, la pubblicazione dei voti assegnati ogni giornata ad arbitri e Var: “Secondo me in questo c’è anche un problema di privacy personale ma di chi riceve i voti. Questo è un aspetto legale che va attribuito perché riguarda un giudizio personale. Classifica degli arbitri? Probabilmente arriveremo anche a quello senza problemi, cioè, non ho necessità di nascondere nulla perché noi siamo trasparenti, anzi più siamo trasparenti e, secondo me, più siamo credibili”.