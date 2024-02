Verso Inter-Atalanta: un altro titolarissimo salterà la partita

Problema alla spalla sinistra e il tecnico non sembra intenzionato a rischiarlo nel recupero del ‘Meazza’ visti i tanti impegni ravvicinati

Mercoledì a San Siro, Inter e Atalanta si affronteranno nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. Per Inzaghi è quasi un match ball Scudetto, poiché in caso di vittoria allungherebbe a +12 sulla Juventus seconda, mentre per Gasperini l’occasione per accorciare dal Bologna quarto o addirittura sorpassarlo qualora riuscisse a prendersi i tre punti.

La sfida del ‘Meazza’, affidata a Colombo della sezione di Como, non vedrà protagonisti tre calciatori di rilievo. Thuram e Calhanoglu, con quest’ultimo che dovrebbe rientrare a Bologna, ovvero prima del ritorno con l’Atletico proprio come il compagno francese; a meno di sorprese Giorgio Scalvini, che ieri contro il Milan ha subito una contusione alla spalla sinistra. Il difensore della Nazionale risulta essere ancora dolorante, con Gasperini che sembra propenso a non rischiarlo visti i tanti impegni ravvicinati che avrà nelle prossime settimane anche la sua Atalanta.