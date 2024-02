UFFICIALE, Calhanoglu KO: il comunicato dell’Inter sulle condizioni del centrocampista nerazzurro. Ecco i tempi di recupero

Inzaghi e l’Inter perdono Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha svolto questa mattina gli esami strumentali in seguito al problema muscolare accusato a Lecce.

Come comunicato dal club nerazzurro, “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Le condizioni di Hakan Calhanoglu👇 — Inter (@Inter) February 26, 2024

Come anticipato da Calciomercato.it, il giocatore salterà sicuramente Atalanta e Genoa. Lo staff medico dell’Inter non vuole correre alcun rischio: Calhanoglu sarà rivalutato per la trasferta di Bologna prima del ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Il grande obiettivo è riaverlo al 100% proprio al Wanda Metropolitano.