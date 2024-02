Recuperi Serie A, gli arbitri di Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta

Le ultime news Serie A riguardano la designazioni degli arbitri dei recuperi delle gare tra Sassuolo e Napoli e tra Inter e Atalanta

Via tutti gli asterischi dalla classifica. Mercoledì si giocheranno gli ultimi due match di recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A, non disputati lo scorso 21 gennaio per gli impegni della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

A tal proposito oggi sono stati designati gli arbitri delle due gare da recuperare. Si parte alle 18.30 con la sfida tra il Sassuolo e il Napoli che sarà diretta da Chiffi di Padova, a seguire il derby lombardo tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta per il quale è stato scelto Colombo di Como. Ecco le designazioni:

SASSUOLO – NAPOLI Mercoledì 28/02 h. 18.00

CHIFFI

PERETTI – IMPERIALE

IV: DI MARCO

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

INTER – ATALANTA Mercoledì 28/02 h. 20.45

COLOMBO

LO CICERO – ZINGARELLI

IV: PAIRETTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI