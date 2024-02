Un ex Serie A come nuovo ct: c’è la data dell’annuncio

La federazione ha scelto il nome del nuovo ct: è una vecchia conoscenza della Serie A

Dopo la prematura eliminazione in Coppa d’Africa, la Federazione è ora al lavoro per cercare un nuovo ct. E il nome individuato porta ad un ex Serie A.

A seguito dell’uscita nella fase a gironi, l’Algeria ha accettato le dimissioni di Djamel Belmadi. Il tecnico, che aveva vinto la competizione nel 2019, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo due eliminazioni consecutive nella fase a gironi. E il successore di Belmadi potrebbe essere ufficializzato non più tardi di giovedì. C’è infatti un grande favorito per la panchina dei ‘Fennec’.

Come sottolinea ‘La Gazette du Fennec’, con tutta probabilità, il nuovo allenatore della nazionale algerina sarà Vladimir Petkovic. L’ex tecnico della Lazio ed ex ct della nazionale svizzera, potrebbe approdare alla guida dei nordafricani e sedere in panchina in quelli che saranno i prossimi impegni a marzo, due amichevoli in casa contro Bolivia e Sudafrica. Petkovic è al momento senza contratto dopo essere stato esonerato dal Bordeaux nel febbraio 2022. Per lui sarebbe la seconda esperienza alla guida di una nazionale dopo appunto i sette anni trascorsi alla guida della selezione elvetica.